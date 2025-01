Zdumiewający powrót Michniewicza. Sam się tego nie spodziewał. Ma odzyskać tytuł

Wygląda na to, że Czesław Michniewicz niebawem ponownie zamelduje się w północnej Afryce. Opuścił ten rejon w październiku, gdy raptem po trzech miesiącach podziękowano mu za pracę w marokańskim FAR Rabat. Jak informuje serwis Fennec Football, teraz parol na 54-letniego szkoleniowca zagiął 14-krotny mistrz Algierii - JS Kabylie. To aktualny lider ligowej tabeli, walczący o odzyskanie krajowego prymatu po 17 latach posuchy.