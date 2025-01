Cristian Daminuta jeszcze w czasach juniorskich uznawany był za ogromny talent piłkarski. Swoimi umiejętnościami rumuński gwiazdor zachwycał do tego stopnia, że w wieku zaledwie 18 lat trafił do Interu Mediolan. Nigdy jednak nie udało mu się przebić do pierwszej drużyny - występował jedynie w rezerwach klubu w młodzieżowej lidze Primavera. Wkrótce potem podpisał kontrakt z klubem AC Milan, jednak i tym razem nie był to udany ruch. Pięć sezonów spędził on bowiem tułając się po wypożyczeniach w innych, znacznie mniej prestiżowych zespołach.

