Horror przed meczem Polaka. Policja w ostatniej chwili zapobiegła masakrze

Do zatrzymania obu grup doszło krótko przed rozpoczęciem meczu Roma - Lazio zaplanowanego na 20:45 . Jak informuje "Corriere dello Sport", pseudokibice zgromadzili się na Piazzale Ponte Milvio i w pobliżu popularnego lokalu River. Oba miejsca mieszczą się w bliskim sąsiedztwie Stadio Olimpico.

Policja zastała tam w sumie ok. 600 zamaskowanych osób, które szykowały się do starcia. Znaleziono przy nich noże, domowej roboty włócznie śrubokręty, łańcuchy, kije baseballowe, bomby dymne oraz hełmy. Przedmioty te w komplecie zostały skonfiskowane jako "przygotowane do popełnienia przestępstwa".