Wielkie zmiany w życiu Cristiano Ronaldo. Georgina się wygadała

Cristiano Ronaldo z pewnością nie tak wyobrażał sobie zakończenie piłkarskiej kariery w Europie. Pod koniec 2022 roku Manchester United przedwcześnie zakończył współpracę z 39-latkiem po tym, jak udzielił on kontrowersyjnego wywiadu Piersowi Morganowi i wbił szpilę swoim pracodawcom. Na znalezienie nowego klubu Portugalczyk nie musiał długo czekać. Pomocną dłoń wyciągnęli do niego przedstawiciele saudyjskiego Al-Nassr, którzy złożyli mu propozycję nie do odrzucenia.

Reklama