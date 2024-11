Media: Znamy przyszłość Michała Probierza. PZPN podjął ostateczną decyzję

Sam selekcjoner na konferencji prasowej powiedział wprost, że nie zamierza podawać się do dymisji i w ogóle nie rozważa takiej opcji. W tym samym momencie dodał, iż, jego zdaniem, reprezentacja Polski zmierza w dobrym kierunku.

Dzień później Cezary Kulesza w rozmowie z portalem WP SportweFakty nie ośmielił się dać jednoznacznej deklaracji, że Michał Probierz pozostanie na stanowisku. -- Jest za wcześnie, żeby podejmować takie decyzje. To jest temat do głębszej analizy. Na tradycyjnym spotkaniu, jak po każdym zgrupowaniu, podsumujemy zgrupowanie, pewien etap pracy. Chciałbym podkreślić: żadna decyzja w tej chwili nie została podjęta - mówił Cezary Kulesza.

Ostateczna decyzja PZPN-u. Michał Probierz zostaje

Minęło kilka godzin, a Tomasz Włodarczyk, redaktor naczelny serwisu Meczyki.pl i na dziś najbardziej uznany polski insider piłkarski poinformował, że Michał Probierz ostatecznie pozostanie na stanowisku. Decyzją Polskiego Związku Piłki Nożnej z Cezarym Kuleszą na czele to właśnie jemu powierzona zostanie misja przygotowania zespołu, który w kolejnym roku przystąpi do eliminacji mistrzostw świata.

Drużyny, które trafią do pięciozespołowych grup, przystąpią do eliminacji mistrzostw świata już w marcu 2025 roku. Natomiast te, które znajdą się w grupach czterozespołowych, będą musiały poczekać aż do września i rozegrać wszystkie spotkania na przestrzeni około trzech miesięcy.