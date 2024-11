Barcelona rusza po reprezentanta Polski. Łomot od Portugalii, a teraz taka wiadomość z Hiszpanii

Nie od dziś wiadomo, że FC Barcelona boryka się z finansowymi problemami. Klub wciąż musi kombinować, aby móc zarejestrować wszystkich swoich piłkarzy do rozgrywek ligowych. Możliwe jednak, że już niebawem "Duma Katalonii" wróci do zasady 1:1, która stanowi, że klub może wydać na transfery tylko taką samą kwotę, jaką uda mu się zarobić.

W ostatnich latach w FC Barcelona obrodziło w Polaków. Przed sezonem 2022/23 dołączył do niej Robert Lewandowski , a w tym roku dołączyli do niego Ewa Pajor (Barça Femeni) oraz Wojciech Szczęsny . Bardzo możliwe, że już niebawem "Duma Katalonii" złoży propozycję za kolejnego reprezentanta Polski.

L. Miguelsanz poinformował, że FC Barcelona wciąż myśli o tym, jak najlepiej zabezpieczyć pozycję bramkarza. W tym momencie Marc-Andre ter Stegen jest poważnie kontuzjowany. Zastępuje go Inaki Pena , a rolę rezerwowego pełni Wojciech Szczęsny, którego umowa z klubem na ten moment obowiązuje tylko do końca bieżącego sezonu.

Barcelona patrzy w przyszłość. Chce wzmocnić pozycję bramkarza, Polak na celowniku

W swoich dwóch ostatnich meczach w reprezentacji Polski Marcin Bułka wpuścił aż 8 goli - 3 z Chorwacją i 5 z Portugalią. W piłce klubowej jest on jednak jednym z najciekawszych bramkarzy młodego pokolenia na rynku. W minionym sezonie w Nicei okazał się prawdziwym objawieniem. W tych rozgrywkach całej drużynie idzie nieco gorzej, ale polski bramkarz nadal utrzymuje wysoką formę. Wszystko wskazuje na to, że najpóźniej latem 2025 roku będzie on bohaterem transferu, który w Polsce odbije się bardzo szerokim echem. Czy do Barcelony? Odpowiedź na to pytanie poznamy w przyszłości.