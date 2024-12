Prawnicy La Liga wyliczyli, że FC Barcelona brakuje jeszcze 60 milionów euro, by domknąć budżet wynagrodzeń na drugą część sezonu. To oznacza, że klub w tym momencie nie może zarejestrować niektórych zawodników. Mowa m.in. o Danim Olmo i Pau Vitctorze. Kilka dni temu hiszpańskie media donosiły o środkach zapobiegawczych, które podjął już Joan Laporta, by naprawić tę sytuację. Prezydent Barcy chce sprzedać miejsca VIP na modernizowanym Spotify Camp Nou i podobno już osiągnął nawet porozumienie z inwestorami z Arabii Saudyjskiej, za co na klubowe konto ma wpłynąć około 100 milionów euro.

