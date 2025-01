A jednak, FC Barcelona górą nad Bayernem. Robert Lewandowski ma co świętować

FC Barcelona i Bayern Monachium w ostatnich tygodniach stanęły znów do walki, tyle że nie na boisku. Europejscy giganci rywalizowali o transfer Jonathana Taha, który latem rozstanie się z Bayerem Leverkusen. Wszystko wskazuje na to, że "Duma Katalonii" wyjdzie z tej batalii zwycięsko. Rozchwytywany stoper miał już zdecydować się na podpisanie kontraktu z Barcą, co w świetle ostatnich wydarzeń z rejestracją Daniego Olmo jest świetną wiadomością dla kibiców.