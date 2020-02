Legenda futbolu Pele nie chce wychodzić z domu, bo nie może poruszać się bez pomocy. O pogarszającym się stanie zdrowia 79-letniego Brazylijczyka poinformował jego syn.

Pele, powszechnie uważany za najlepszego piłkarza wszech czasów, w ubiegłym roku trafił do szpitala z powodu infekcji dróg moczowych. Od pewnego czasu trzykrotny mistrz świata ma problemy z biodrem i do chodzenia potrzebuje balkonika.



"Jest bardzo zawstydzony, samotny" - powiedział syn Pelego Edinho w wywiadzie dla TV Globo. "Wyobraź sobie, on jest "Królem", zawsze imponował, a dziś właściwie nie może chodzić" - dodał.



"Wstydzi się. Rezygnuje z wszystkiego, co wymaga opuszczenia domu. Ma protezę stawu biodrowego i wygląda na to, że nie miał odpowiedniej rehabilitacji. Dlatego ma problemy z poruszaniem i wywołuje to u niego pewien rodzaj depresji" - stwierdził Edinho.



W swojej 21-letniej sportowej karierze Pele strzelił rekordową liczbę 1281 goli w 1363 meczach. W reprezentacji Brazylii rozegrał 91 spotkań, w których zdobył 77 bramek.

