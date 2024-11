Haniebny spektakl w Lidze Narodów. Stracili aż 15 bramek. Upadek byłego trenera Legii

W sezonie 2015-16 Stanisław Czerczesow prowadził Legię Warszawa . To był dobry czas dla niego i dla ekipy z Łazienkowskiej. Na mecie rozgrywek świętował z nią tytuł mistrzowski i zdobycie krajowego pucharu .

I jest to jak na razie najczarniejsza karta w szkoleniowej karierze 61-latka. Start w bieżącej edycji Ligi Narodów okazał się totalną katastrofą . Drużyna przegrała pięć z sześciu spotkań i zanotowała bramkowy bilans 0:15.

Czerczesow skompromitowany w Lidze Narodów. Kazachstan z hukiem zleciał do dywizji C

Zdobyte bramki mają na koncie m.in. Wyspy Owcze, Gibraltar, Liechtenstein i San Marino. Bez gola pozostaje wprawdzie Andora, ale we wtorek gra jeszcze wyjazdowy mecz z Maltą. Kazachstan zakończył już rozgrywki i został zdegradowany do dywizji C.