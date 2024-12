Tomasz Fornal skomentował wpadkę kolegi z kadry. "Incydent" w trakcie hitu PlusLigi

Nie dostałem, ale wszystko przede mną. Co roku mam tutaj taki incydent. Rok albo dwa lata temu w rogu hali stała taka nadmuchiwana tęcza i udało mi się do niej doserwować z rogu boiska. Dlatego nie jestem jakoś zdziwiony. Regularnie zdarzają mi się takie serwisy. Dla mnie to codzienność

Tomasz Fornal komentuje wpadkę Norberta Hubera. A środkowy zgłasza się do "Pucharu Meljanaca"

Chciałem zgłosić swoją kandydaturę do "Pucharu Meljanaca". Myślę, że to nastąpiło

Puchar Meljanaca to nawiązanie do serbskiego atakującego, który w poprzednim sezonie występował w PlusLidze w barwach Czarnych Radom. Nikola Meljanac portafił popisać się efektownymi atakami, ale także właśnie zupełnie nieudanymi zagrywkami. W trakcie spotkań często miewał problemy z odpowiednim podrzutem piłki do zagrywki z wyskoku, a o "Pucharze Meljanaca" w odniesieniu do nieudanych zagrywek często wspomina Jakub Bednaruk, były siatkarz i trener, ekspert Polsatu Sport. Meljanac w tym sezonie występuje w Al-Hilal w Arabii Saudyjskiej.