PSG Stal Nysa wygrywa kluczowe spotkanie w walce o utrzymanie w siatkarskiej PlusLidze. Zespół, który miał rywalizować o wyższe cele, jest zagrożony spadkiem, ale właśnie odskoczył ogonowi stawki. We własnej hali siatkarze z Nysy pokonali w czterech setach GKS Katowice. Rywale po 17 kolejkach są w rozpaczliwej sytuacji - w tym momencie ich strata do ostatniego "bezpiecznego" miejsca w tabeli to już dziewięć punktów.