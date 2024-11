To był koszmarny wieczór dla reprezentacji Polski. "Biało-Czerwoni" przegrali w poniedziałek na PGE Narodowym ze Szkocją 1:2, co oznacza dla nas relegację do dywizji B Ligi Narodów. Po meczu trener Michał Probierz został zapytany o swoją przyszłość w roli selekcjonera. I wygłosił jednoznaczne stanowisko.