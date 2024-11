Jak grom z jasnego nieba pojawiła się w hiszpańskich mediach informacja, że Wojciech Szczęsny miałby zadebiutować w barwach FC Barcelony już w najbliższą środę. Doniesienia były o tyle zaskakujące, że dotyczyły meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów z Crveną Zvezdą, podczas gdy Polak ma nie dostać szansy nawet w ligowym spotkaniu z Espanyolem. - Wątpię, żeby to była prawda - studzi nastroje Sergi de Juan, dziennikarz hiszpańskiego serwisu sportowego "AS".- Szczęsny przyjechał tutaj tylko do pomocy - nie owija w bawełnę w rozmowie z WP Sportowe Fakty. A przy okazji mówi, co musi się stać, by wskoczył do pierwszej jedenastki.