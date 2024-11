Polska dziś gra "o wszystko". Możemy skończyć fatalnie. Już wskazują nam rywali

Zwycięstwo utrzyma szanse Polaków na bezpośredni awans do ćwierćfinału Ligi Narodów

W tabeli grupy 1 dywizji prowadzi nasz dzisiejszy rywal, czyli Portugalia , która ma na koncie 10 punktów. Na drugim miejscu plasują się Chorwaci z siedmioma "oczkami". To oznacza, że Biało-Czerwoni wciąż mają szanse na zajęcie drugiego miejsca, o które powalczą z Chorwatami . Podstawowym warunkiem są jednak dwa zwycięstwa naszego zespołu , a o te będzie niezwykle trudno, zwłaszcza dziś w starciu z Portugalczykami.

Oto potencjalni rywale reprezentacji Polski w barażach. Tak wygląda sytuacja przed meczem z Portugalią

Warto podkreślić, że Biało-Czerwoni mogą też trafić na jednego z gigantów, a konkretnie Anglię . Jeszcze we czwartek wicemistrzowie Europy plasowali się na drugim miejscu w grupie drugiej dywizji B, ale udało im się zrewanżować Gruzji za porażkę 1:2 i wygrali z nią na wyjeździe 3:0, dzięki czemu objęli prowadzenie. "Synowie Albionu" wciąż nie mogą być jeszcze pewnie awansu, dlatego ich ewentualne potknięcie w ostatniej kolejce z Irlandią i zwycięstwo Grecji z Finaldnią sprawi, że... nowi podopieczni Thomasa Tuchela będą jednymi z potencjalnych kandydatów Polski do gry w barażach.

Losowanie baraży Ligi Narodów zaplanowano na 22 listopada. Baraże o otrzymanie w dywizji A zostaną rozegrane na zasadzie dwumeczu 20 i 25 marca przyszłego roku. Należy jednak pamiętać jeszcze o jednym możliwym i najgorszym scenariuszu. Polacy mogą bowiem zająć jeszcze ostatnie miejsce w swojej grupie i wówczas o żadnych barażach nie będzie mowy. Wtedy Biało-Czerwoni spadną bezpośrednio do dywizji B, ale stanie się tak wówczas tylko jeśli dziś przegrają z Portugalią, a Szkoci pokonają ich w poniedziałek przynajmniej przewagą dwóch trafień, no chyba że dziś zdobędą przynajmniej punkt z Chorwatami, wtedy wystarczy im po prostu wygrana z nami, do czego miejmy nadzieję nie dojdzie.