Koszmar Polaków podczas meczu w elicie. Triumf uciekł w ostatnich minutach

Reprezentacja Polski U-20 odnotowała trudne rozpoczęcie swych występów w bieżącej edycji Elite League i zaliczyła dwie kolejne porażki, najpierw przegrywając z Portugalią 1:2, a następnie z Niemcami 1:3. Potem jednak przyszedł triumf nad Turcją 4:2 i nie ulegało wątpliwości, że podopieczni Miłosza Stępińskiego chcieli pójść za ciosem.

Szansa nadarzyła się dokładnie 15 listopada o godz. 16.00 - wówczas to na Chorten Arenie w Białymstoku młodzi Polacy podjęli ekipę Włochów, którzy znaleźli się w swoistym sportowym dołku i w EL nie byli w stanie wygrać przez trzy kolejne potyczki... Reklama

Reklama Belgia - Włochy. Skrót meczu / Polsat Sport / Polsat Sport

Elite League U-20. Polska - Włochy: Przebieg i wynik meczu

"Biało-Czerwoni" już na samym początku mieli całkiem dogodną akcję po tym, jak niemalże sam na sam z bramkarzem znalazł się Jordan Majchrzak - ostatecznie jednak gracz Legii Warszawa nie zdołał w pełni opanować futbolówki i atak spalił na panewce.

Później naprawdę solidnym uderzeniem, oddanym w 8. minucie, popisał się Mateusz Kowalczyk, który w gąszczu rywali znalazł nieco miejsca na oddanie strzału, ale piłka koniec końców trafiła wprost w ręce bramkarza Lorenzo Torrianiego.

Nieco później Italia napotkała na poważniejszy problem - z gry z powodu urazu wyeliminowany został Dominic Vavassori, związany na co dzień z Atalantą Bergamo. Co ciekawe jest to piłkarz o polskich korzeniach i jego droga do biało-czerwonej drużyny wciąż jest otwarta...

W 16. minucie całkiem udane dośrodkowanie powędrowało w pole karne w stronę Marcela Krajewskiego - ten jednak nie oddał strzału, a - jak się zdaje - chciał zgrywać do któregoś z kolegów, natomiast obrona oponentów była tu czujna. Niejako w odpowiedzi strzału na bramkę "Orłów" próbował Di Maggio, ale został prędko przyblokowany. Reklama

Kolejne minuty były nieco spokojniejsze, natomiast Polacy niezmiennie wykazywali się konsekwencją w defensywie - w 24. minucie dobrze rozwijającą się próbę "Squadra Azzurra" zatrzymała pułapka ofsajdowa, w którą wpadł Zeroli po wrzutce Bakoune. Ripostą gospodarzy był strzał Smolarczyka po rzucie rożnym, który jednak niestety nie zamienił się w gola.

Niespełna 10. minut później golkiper Sławomir Abramowicz musiał się nieco uruchomić, bo Włosi zaczęli stosować nieco większe naciski na zespół trenera Miłosza Stępińskiego - gracz Jagiellonii Białystok jednak nie dał się zaskoczyć m.in. przy wybronieniu uderzenia, które leciało w jego stronę po rykoszecie.

Kibice zgromadzeni na trybunach stadionu w Białymstoku w końcu obejrzeli bramkę w 41. minucie - wówczas to podczas zamieszania w polu karnym Nowak zdołał odegrać do Lubereckiego. Ten wykonał kąśliwy strzał i choć Torriani zdołał odbić futbolówkę, to prędko dopadł do niej Majchrzak, który bezwzględnie wykorzystał szansę do dobitki. Obie drużyny zeszły na przerwę przy prowadzeniu Polski 1:0. Reklama

Po zmianie stron tempo gry było naprawdę imponujące - aczkolwiek żadna z ekip nie była w stanie wypracować sobie stuprocentowej szansy. W 50. minucie po raz kolejny błysnąć starał się Di Maggio, ale jego uderzenie powędrowało nad poprzeczką.

Niedługo potem to gospodarze przejęli inicjatywę - najpierw, po raz kolejny po rzucie rożnym, okazji na zdobycie bramki szukał Smolarczyk, a potem zza "szesnastki" strzelał Stalmach, ale żaden z nich nie był w stanie trafić do siatki.

W 59. minucie dogodną sytuację miał Dawid Drachal, który dopiero co zameldował się na murawie - mimo nacisków dwóch przeciwników zdołał strzelić na bramkę Italii, natomiast była to próba zbyt lekka. Chwilę potem refleksem musiał wykazać się z kolei Abramowicz - uderzenie Matteo Cichelli nie miało prawa go jednak zaskoczyć.

Po pięciu minutach w polu karnym Polski zrobiło się naprawdę gorąco - Zeroli urwał się oponentom, ale Sławomir Abramowicz znalazł się tuż przed nim i wymusił na futboliście AC Milan próbą podania - ta jednak była kompletnie niecelna. Reklama

W 67. minucie tymczasem było już 2:0 dla "Biało-Czerwonych" - po rzucie rożnym jeden z obrońców włoskich wybił piłkę głową, a wówczas do futbolówki dopadł Marcel Krajewski, który posłał zza pola karnego prawdziwą "bombę" z woleja, która była nie do obrony. Fani zgromadzeni na stadionie momentalnie poderwali się z siedzeń i obdarzyli zawodnika Widzewa Łódź burzą zasłużonych braw.

Goście wciąż i wciąż nie byli w stanie złapać kontaktu z Krajewskim i spółką - a nawet pojawiła się szansa, by Polacy kompletnie dobili rywala, ale Jan Żuberek nie wykorzystał szansy z rzutu wolnego. Ostatecznie "Squadra Azzurra" zdobyła bramkę w 79. minucie - dosyć niespodziewanie futbolówka wpadła do siatki po strzale Alessio Vacci i... zrobiło się trochę nerwowo.

Ten sam Vacca próbował zaskoczyć Abramowicza również w 88. minucie, ale ten nawet nie musiał się specjalnie wysilać - po prostu asekurował piłkę nim ta trafiła w boczną siatkę. Niemniej widać było, że zespół włoski był bardzo zdeterminowany, by przynajmniej doprowadzić tu do remisu. Reklama

Doszło do tego ostatecznie w 91. minucie - Aaron Ciammaglichella urwał się defensorom i po dłuższym rajdzie zdobył upragnione trafienie, strzelając obok bramkarza. Minęło kilkadziesiąt sekund i... Vacca zdobył bramkę na 3:2.

To nie był koniec emocji - zaraz potem Krajewski został sfaulowany przez Mane w polu karnym. Do "jedenastki" podszedł Żuberek i... nie wykorzystał jej, golkiper Italii wybronił jego uderzenie, a o bramce z dobitki trzeba było zapomnieć. Tym samym Polacy przegrali po dramatycznej końcówce...

Elite League. Kiedy kolejny mecz reprezentacji Polski U-20?

Młodzieżowy zespół "Biało-Czerwonych" swoje kolejne starcie w Elite League rozegra już naprawdę niebawem, bo 19 listopada o godz. 16.00. Polacy zmierzą się wówczas z ekipą Anglii, która w swych pierwszych czterech spotkaniach trzykrotnie wygrywała i raz remisowała - szykuje się więc tu niełatwe zadanie...

Składy drużyn Polska U20 Włochy U20 A. Buksa 7 57 '

B. Smolarczyk 4

D. Stalmach 8 57 '

F. Luberecki 13

J. Majchrzak 9 41 ' 57 '

J. Okusami 14

J. Ziolkowski 19 56 '

M. Kowalczyk 6

M. Krajewski 18 67 '

S. Abramowicz 12

W. Nowak 11 57 '

2 A. Bakoune

7 A. Manzoni 65 '

11 D. Vavassori 13 '

4 F. Chiarodia

6 F. Mane 75 '

9 I. Konate

10 K. Zeroli

8 L. Di Maggio 65 '

1 L. Torriani

5 M. Cichella 65 '

3 R. Idrissi 80 ' Rezerwowi A. Mlynarczyk 15 57 '

D. Drachal 20 57 '

E. Geerts 2

I. Drapiński 3

J. Zuberek 10 57 '

M. Kaczor 5

F. Kocaba 21

M. Kikolski 1

M. Predenkiewicz 17

O. Wojciechowski 16 57 '

K. Przybylko 23

20 A. Vacca 13 ' 79 '

17 A. Ciammaglichella 65 ' 90 '

15 L. Lipani 65 '

19 P. Candelari 65 ' 85 '

16 F. Reale 80 '

Statystyki meczu Polska U20 2 - 3 Włochy U20 Posiadanie piłki 44% 56% Strzały 10 13 Strzały celne 6 4 Strzały niecelne 4 5 Strzały zablokowane 0 4 Ataki 49 62

Elite League U-20. Mecz Polska - Włochy w Białymstoku / FOT. MACIEJ GILEWSKI / 058sport.pl/NEWSPIX.PL / Newspix

Miłosz Stępiński / AFP