Świetny występ reprezentacji Polski. Anglicy na kolanach, młode Orły pokazały moc

Polacy pokonali Anglików 3:1 - to nie żart. Kadra Polski do lat 18 nie dała szans swoim rówieśnikom podczas turnieju w Hiszpanii.

Młodzi Polacy zdecydowanie lepsi od Anglików

Reprezentacja Polski do lat 18 przebywa obecnie w Hiszpanii, gdzie odbywa się turniej towarzyski. W półfinale biało-czerwonych czekało nie lada wyzwanie - musieli zmierzyć się z rówieśnikami z Anglii . Polacy zaczęli jednak bardzo dobrze, wysoko zakładając pressing na rywalach. Po udanym kwadransie do głosu doszli Anglicy i szybko wykorzystali sprzyjające minuty. Benjamin Broggio świetnie ustawił się przy dalszym słupku i otworzył wynik spotkania.

To nie podcięło jednak skrzydeł podopiecznym selekcjonera Łukasza Sosina. Nie minęło dziesięć minut, a tablica wyników wskazywała ponownie na remis. Po stałym fragmencie gry do ładnego woleja złożył się Wojciech Mońka, trafiając na 1:1. Do przerwy nie oglądaliśmy więcej bramek, ale to co najlepsze dla biało-czerwonych wydarzyło się w drugiej połowie.