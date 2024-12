Feio przed trudnym meczem w Szwecji. "Każdy piłkarz Legii musi być wyjątkowy"

Goncalo Feio wierzy w zmienników. "Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy"

"Wierzę, że jutro spotkają się dwie drużyny, które chcą grać w piłkę. Murawa będzie taka sama dla obu drużyn. Djurgarden ma większe doświadczenie gry na takiej nawierzchni, ale zrobiliśmy wszystko, aby dobrze się przygotować. Wiedzieliśmy wcześniej, że obiekt będzie zamknięty. Jutro przypuszczalna temperatura to około 20 stopni. Zapewne będzie duszno, bo pojawi się 25 tysięcy ludzi. Cały tydzień trenowaliśmy na sztucznej nawierzchni. Wiedzieliśmy, jak ta murawa jest przygotowywana przed meczami. Jest mocno zraszana, co powoduje bardzo szybkie operowanie piłką. Futbolówka łatwo wpada w poślizg. W piłce zależy nam na tym, aby być gotowym w każdym szczególe. Robiąc to, możemy spać spokojnie przed jutrzejszym meczem. Ja już wiem, że będę spał spokojnie przed tą rywalizacją. Zrobiliśmy bowiem wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc naszym piłkarzom być najlepszą wersją samych siebie" - zapowiedział Portugalczyk.