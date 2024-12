Świątek ma poważny kłopot. Fissette przyparty do muru, niczemu już nie zaprzecza

Czy Iga Swiątek pod trenerską wodzą Wima Fissette'a stanie się tenisistką kompletną? Do takiego miana wiele jej nadal brakuje. Mankamenty w jej grze nie stanowią tajemnicy, były wielokrotnie wskazywane i szeroko komentowane. Wiadomo też, jak wiele Polka traci wobec rywalek, kiedy rywalizacja przenosi się na trawę. Przyczynę takiego stanu rzeczy belgijski szkoleniowiec nazwał wreszcie po imieniu. - Oczywiście, że to głowa. Chodzi mi o pewność siebie. Na razie gdy Iga wchodzi na kort ziemny, to jest to inny rodzaj pewności siebie, niż wtedy, gdy wchodzi na trawiasty - oznajmił otwarcie w rozmowie z "Faktem".