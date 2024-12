Ronaldo weźmie udział w wyborach. Postawił przed sobą jasny cel

Ronaldo Luis Nazario de Lima to absolutna legenda futbolu. Brazylijczyk w latach 1994-2011 był kluczowym zawodnikiem drużyny narodowej, z którą sięgnął w latach 1994 i 2002 po mistrzostwo świata . W 1996 roku został brązowym medalistą olimpijskim . Ogromne sukcesy 48-latek odnosił także w piłce klubowej, w tym m.in. w barwach FC Barcelona , Interu Mediolan i Realu Madryt .

AP / © 2024 Associated Press

FIFA „The Best”: Vinicius Junior króluje, Real Madryt świętuje. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Ronaldo chce zostać prezesem brazylijskiego związku. Hiszpanie w euforii

Fani Realu Valladolid nie kryli swojego zadowolenia, gdy Ronaldo dość niespodziewanie ogłosił, że zamierza kandydować na prezydenta Brazylijskiej Federacji Piłki Nożnej (CBF). Jego kandydatura oznacza bowiem, że w Realu Valladolid już w niedalekiej przyszłości może dojść do gruntownych zmian w zarządzie.

Jak się okazuje, Brazylijczyk jest zmotywowany, aby znaleźć się w zarządzie rodzimej federacji. Ma bowiem ważny cel. "Jestem alternatywą, która może doprowadzić do poważnych zmian w Brazylii w momencie, gdy nasz futbol znajduje się w głębokim kryzysie. Zamierzam sprawić, aby brazylijski futbol znów był szanowany" - oznajmił, a jego wypowiedź cytują zagraniczne portale.

Aby jednak formalnie zgłosić swoją kandydaturę, Ronaldo potrzebowałby wsparcia regionalnych związków oraz klubów. To właśnie z tego powodu planuje spędzić najbliższe miesiące w ojczyźnie, aby podróżować po Brazylii i przekonywać rodaków, że to właśnie on zasługuje na zostanie prezydentem federacji.