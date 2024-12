Jagiellonia chce wrócić na zwycięską ścieżkę w Europie. "Mają większe doświadczenie od naszego"

Jagiellonia Białystok zaliczyła debiut w europejskich pucharach jak ze snów. Mistrzowie Polski wygrali trzy pierwsze spotkania i znajdowali się w ścisłej czołówce wspólnej tabeli. Dwie ostatnie kolejki to już jednak remis z Celje (3:3) i porażka przeciwko Mladzie Bolesław (0:1). Obecnie "Duma Podlasia" zajmuje ósme miejsce - ostatnie gwarantujące bezpośredni awans do 1/8 finału. By utrzymać się w tej strefie, Jagiellonia musi pokonać w czwartek Olimpiję Lublana. Słoweńcy uzbierali jak dotąd o jeden punkt mniej od Polaków.