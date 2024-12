Asseco Resovia pojechała do Pragi z jasnym celem. Dzięki wygranej w pierwszym meczu w trzech setach, w rewanżu do awansu wystarczały jej dwie zwycięskie partie. Problem w tym, że w środę trener Tuomas Sammelvuo nie mógł liczyć na jednego z bohaterów meczu w Rzeszowie.

Po świetnym występie z PSG Stalą Nysa z gry wypadł bowiem Bartosz Bednorz . Przyjmujący Asseco Resovii, który dobrze spisał się też w pierwszym spotkaniu pucharowym, złamał serdeczny palec lewej dłoni . Rzeszowski klub potwierdził jego uraz oficjalnym komunikatem, ale okresu pauzy nie sprecyzował. Mówi się o kilku tygodniach. Do końca sezonu nie może grać Paweł Zatorski, który przeszedł operację biodra. Ostatnio Sammelvuo nie mógł też korzystać z Cezarego Sapińskiego i Stephena Boyera.

Tego ostatniego w spotkaniu PlusLigi w Nysie udanie zastąpił jednak Jakub Bucki . 36-letni atakujący okazał się także kluczowy w pierwszym secie w Pradze. I to mimo że cztery zdobyte punkty nie są szczególnie efektownym wynikiem. Rzeszowianie rozpoczęli pierwszego seta dobrze, długo prowadzili, ale w końcówce partia niemal wymknęła im się z rąk. W grze na przewagi sprawę w swoje ręce wziął jednak właśnie Bucki - po jego zagrywce piłka wróciła na stronę polskiej drużyny, dzięki czemu udało się przypieczętować wygraną 26:24.

Puchar CEV siatkarzy. Asseco Resovia świętuje, Lukas Vasina pogrąża rodaków

W drugim secie rzeszowianie szybko odskoczyli na cztery punkty . Rywalom nie pomagały przerwy na żądanie Juana Manuela Barriala , argentyńskiego trenera, który sezon zaczynał w roli szkoleniowca Indykpolu AZS Olsztyn. Po zwolnieniu z klubu PlusLigi wrócił do Czech, gdzie z sukcesami prowadził Lvi w poprzednim sezonie. A przed meczem pucharowym z Asseco Resovią na oficjalnej stronie klubu z Pragi porównywał przyjazd rzeszowian do wizyty piłkarskiego Liverpoolu czy FC Barcelona.

Na pewno rzeszowianie wzbudzili spore zainteresowanie czeskich kibiców, którzy wypełnili halę. W rzeszowskiej drużynie dobrze spisywał się Klemen Cebulj. Co prawda w końcówce gospodarzom udało się zablokować atak Buckiego, ale to pozwoliło tylko na chwilowe zmniejszenie strat. Ostatnie akcje to już był popis rzeszowskich siatkarzy. Wygrali 25:18, a rodaków pogrążył atak Lukasa Vasiny, czeskiego przyjmującego Resovii.