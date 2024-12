Real powtórzył wieczór z Warszawy. Drugie trofeum "Królewskich" w tym sezonie

U schyłku roku zjawili się w Katarze, by ponownie wzbogacić klubową gablotę. Tym razem na Lusail Iconic Stadium w stolicy Kataru zagrali o Puchar Interkontynentalny z meksykańską Pachucą.

Vinicius Junior potwierdza werdykt FIFA. Rozpoczął finał asystą, zakończył golem

Środowe spotkanie z większym animuszem rozpoczęli piłkarze z Ameryki Północnej, ale szybko z puścili z tonu. Stojący w bramce "Los Blancos" Thibaut Courtois dwukrotnie został zmuszony do interwencji. Potem przebieg rywalizacji kontrowali już faworyci do końcowego triumfu.

Efektem tego był gol zdobyty przez Kyliana Mbappe. Po indywidualnej szarży Vinicius Junior wycofał piłkę z linii końcowej do Kyliana Mbappe, ale ten dopełnił formalności uderzeniem z pola bramkowego. Dzień wcześniej asystujący w tej akcji Brazylijczyk został ogłoszony najlepszym piłkarzem świata w plebiscycie FIFA The Best.