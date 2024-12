FC Barcelona trwający sezon rozpoczęła w stylu, którego prawdopodobnie nikt nie oczekiwał. "Duma Katalonii" latem zmieniła trenera. Xaviego , a więc legendę klubu zastąpił Hansi Flick . Niemiec od razu wprowadził sporo nowych zwyczajów, ale wpłynął także na jakość treningów, które sprawiały, że "Blaugrana" weszła na zupełnie nowy poziom intensywności. To prowadziło do kolejnych zwycięstw zespołu dowodzonego przez 59-letniego szkoleniowca Barcelony.

Wielką rolę w tym wszystkich odgrywała trójka atakujących, która właściwie w każdym kolejnym meczu składała się tercetu: Raphinha, Robert Lewandowski i Lamine Yamal. To właśnie to trio odpowiadało za to, jak nakładany był pressing na kolejnych rywali, którzy sobie z tym nie radzili. Wydawało się, że znaczenie całej trójki dla gry zespołu jest mniej więcej takie same. Kolejne tygodnie udowodniły jednak, że rzeczywistość jest zupełnie inna.