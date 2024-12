W 1974 roku piłkarska reprezentacja Polski napisała jedną z absolutnie najpiękniejszych historii w dziejach rodzimego sportu i zajęła trzecie miejsce w mistrzostwach świata, które odbyły się wówczas w Republice Federalnej Niemiec. Nie brakowało jednak wiele, by "Biało-Czerwoni" zawędrowali wtedy także i do finału...

Ówczesny format mundialu opierał się o przeprowadzenie dwóch rund grupowych - w rundzie drugiej brało udział osiem reprezentacji, podzielonych na grupę A i B. Zespoły z pierwszych pozycji w tabelach przechodziły do finału MŚ, ekipy z drugich lokat walczyły tymczasem o najniższe miejsce na podium.

W ostatniej kolejce zmagań w grupie B Polacy spróbowali swoich sił przeciwko gospodarzom turnieju - 3 lipca 1974 roku obie kadry rozegrały jednak mecz w fatalnych warunkach. Boisko na Waldstadion we Frankfurcie było dosłownie przesiąknięte wodą po obfitej ulewie, której skutków nie udało się w pełni usunąć. W takich okolicznościach "Die Mannschaft" zwyciężyło skromnie, 1:0, po golu Gerda Mullera. Niemcy awansowali do finału i wygrali cały turniej, "Orły Górskiego" tymczasem musiały zadowolić się "tylko" mianem trzeciej drużyny globu po tym, jak ograły Brazylię.

PZPN zrugany przez kibiców. Poszło o... bluzę

Ponieważ w tym roku minęła dokładnie 50. rocznica tamtych wydarzeń Polski Związek Piłki Nożnej postanowił przypomnieć o "meczu na wodzie" i zaproponował kibicom kupno specjalnej bluzy ze wzorem odnoszącym się do opisywanego starcia. Reakcja fanów była jednak w znaczącej mierze nieprzychylna.

Krytyczne komentarze dotyczyły dwóch kwestii: samego wyglądu bluzy oraz faktu, że mowa tu jednak cały czas o jednej z najbardziej bolesnych porażek w dziejach "Biało-Czerwonych". "Bluza upamietniająca przegrany mecz? To do was nawet podobne" - ironizował jeden z użytkowników X (Twittera). "Nawet największemu wrogowi bym nie kupił tak brzydkiej bluzy" - stwierdził inny. Podobnych komentarzy pojawiło się jeszcze sporo...