Robert Lewandowski swoimi występami w tym sezonie znów aspiruje do tego, aby w przyszłym roku z uśmiechem móc jeździć po kolejnych piłkarskich galach, choć tak naprawdę to wszystko wyjaśni się za kilka miesięcy. W tym sezonie nie otrzymał jednak nominacji do nagrody FIFA The Best, którą w przeszłości wygrał. Gala i wręczenie nagród odbyło się w Katarze, a ta najcenniejsza trafiła w ręce Viniciusa Juniora, który przeżył to, co Polak kilka lat wcześniej.