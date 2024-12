Zespół Hansiego Flicka w la Liga przeżywa trudne chwile - dwie porażki w ostatnich pięciu meczach ligowych, w tym szokująca klęska na Camp Nou z Las Palmas, która przerwała serię ponad 50 lat bez przegranej na własnym stadionie z tym rywalem. Do tego dorzucili tylko jedno zwycięstwo w ostatnim czasie. Efekt? Przewaga nad Realem Madryt stopniała do dwóch punktów. A Królewscy w sobotę mogą wyprzedzić Barcelonę, jeśli pokonają Rayo Vallecano - i w dodatku będą mieli jeszcze jeden mecz więcej do rozegrania.

