Rewolucja w Motorze Lublin. Strach zagląda im w oczy

Żużel nie znosi próżni. W ostatnich latach prezes Jakub Kępa, budując potęgę Orlen Oil Motoru Lublin, dokonywał tylko kosmetycznych zmian w składzie, aż w końcu stworzył potwora, który rozbija wszystkie stojące na drodze przeszkody (trzy Drużynowe Mistrzostwa Polski z rzędu). To jednak nie znaczy, że Motor nie może być jeszcze mocniejszy , a poza tym w parku maszyn przyda się jakaś świeża krew. Stąd też zainteresowanie Vaculikiem , gwiazdą borykającej się z problemami finansowymi ebut.pl Stalą Gorzów i dobrym kumplem Bartosza Zmarzlika.

Żużel. Transfery. Motor Lublin pozbędzie się gwiazdy. Fredrik Lindgren czy Jack Holder?

Przyjście Vaculika doprowadzi do głośnego odejścia jednej z gwiazd Motoru. Najgłośniej mówi się o rozstaniu z Frederikiem Lindgrenem lub Jack'iem Holderem. Zresztą też tak podpowiada logika. Są Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera i Mateusz Cierniak (U24). Jeśli rzeczywiście dołączy Vaculik, to dla jednego z dwójki Lindgren/Holder po prostu zabraknie miejsca.



Trudno przewidzieć, według jakich kryteriów ostateczną decyzję podejmie prezes Kępa. Być może zostawi w drużynie żużlowca, który będzie miał lepszy sezon i obroni się sportowo. Być może też "odpali" Lindgrena z uwagi na wiek. Szwed jest o jedenaście lat starszy od Australijczyka. Za rok były wicemistrz świata wkroczy do grona "czterdziestolatków".