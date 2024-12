Tomasz Fornal to jeden z najbardziej pożądanych zawodników na siatkarskim rynku. Reprezentant Polski od 2019 roku występuje jednak w Jastrzębskim Węglu, z którym zdobywał mistrzostwa Polski i docierał do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów.

Fornal kapitalnie spisuje się również w trwającym sezonie, ale wszystko wskazuje na to, że to jego ostatnie spotkania w PlusLidze. Już w październiku twórca podcastu VolleyTime Piotr Siekierski poinformował, że Fornala chce do siebie sprowadzić Ziraat Bankasi Ankara. Później pojawiły się kolejne przecieki - "Przegląd Sportowy Onet" przekazał, że polski siatkarz w nowym klubie ma liczyć na gażę rzędu 800 tys. euro za sezon . A do tego mogą dojść premie za sukcesy odnoszone przez zespół ze stolicy Turcji.