Robert Lewandowski nie pomógł swojej drużynie w Dortmundzie. Błysnął jego zmiennik

Flick zaskoczył hiszpańskie media. Dzienniki snują własne wizje meczu FC Barcelony

Zazwyczaj największe hiszpańskie dzienniki są nieomal jednomyślne względem przewidywanych składów "Blaugrany". Tym razem sytuacja prezentuje się nieco inaczej. Najciekawsze informacje podał Javi Miguel. Flick zapowiedział na konferencji pierwsze minuty dla Ronalda Araujo, który z powodu urazów nie występował w bordowo-granatowych barwach od początku maja. Dziennikarz "AS-a" uważa, że Urugwajczyk wybiegnie w pierwszym składzie kosztem eksploatowanego do granic możliwości Pau Cubarsiego. Uważa on także, że przeciwko CD Leganes swoją szansę w podstawowej jedenastce dostanie Gavi; najpewniej w miejsce Daniego Olmo, choć możliwe, że to Pedri dostanie okazję do odpoczynku. Ten sam dziennikarz nie zająknął się na temat sytuacji Lewandowskiego i Torresa, ale za to jest pewien, że Flick ponownie postawi na Raphinhę.