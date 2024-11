Kontrowersje wokół kary dla Podolskiego. Wymowna reakcja mistrza świata

Podolski dał się ponieść emocjom w Małych Derbach Śląska

Komisja Ligi nałożyła karę, Górnik i Podolski reagują

Komisja Ligi zareagowała w środę, nakładając na Podolskiego grzywnę w wysokości 15 tysięcy złotych. To kara za to, że 39-latek "wykonał dwukrotnie "gest Kozakiewicza" w stosunku do zawodnika drużyny przeciwnej, zaś po meczu dopuścił się naruszenia norm moralno-etycznych obowiązujących w piłce nożnej poprzez zamieszczenie w serwisie społecznościowym "X" szeregu wpisów noszących pogardliwe i prowokacyjne znamiona" - jak mogliśmy przeczytać w komunikacie. Komisja Ligi nie nałożyła na Niemca żadnej kary za brutalny faul, co ma prawo budzić zaskoczenie. Chociaż eksperci są zgodni, że "Poldiego" potraktowano niezwykle łagodnie, zabrzanie zapowiedzieli już odwołanie się od kary. Ponadto opublikowali wymowny post na portalu "X", który szybko udostępnił sam Podolski.