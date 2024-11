13 lat i koniec. Polski mistrz Europy podjął decyzję o przyszłości

To będzie koniec pewnej epoki. Wydawało się, że nazwisko Jakuba Popiwczaka w składzie Jastrzębskiego Węgla to część przepisów najlepszej siatkarskiej ligi świata, jaką jest PlusLiga . Tymczasem stało się niemożliwe i według informacji "Artema" tajemniczego, ale rzadko mylącego się użytkownika portalu X, Popiwczak pójdzie śladem Jurija Gladyra i zamieni Jastrzębie na Aluron CMC Wartę Zawiercie . Udało nam się potwierdzić tę informację w kilku niezależnych źródłach.

Jakub Popiwczak do końca sezonu będzie zawodnikiem śląskiego klubu, do którego dołączył w 2012 r. jako 16-letni junior. Libero zdobył z Jastrzębiem mistrzostwo Polski trzy razy, poza tym jeden srebrny medal PlusLigi i cztery brązowe. Dwa razy grał również w finale Ligi Mistrzów, niestety bez powodzenia. Ostatnie lata obfitowały również w sukcesy reprezentacyjne - Popiwczak był częścią reprezentacji Polski, która wygrywała mistrzostwo Europy i Ligę Narodów w 2023 r. oraz wicemistrzostwo świata rok wcześniej.

Jakub Popiwczak zagra w Aluronie CMC Warcie Zawiercie

To nie koniec wiadomości zgoła sensacyjnych. Libero reprezentacji młodzieżowej Kuba Hawryluk zamieni Indykpol AZS Olsztyn również na Aluron CMC Wartę Zawiercie . Na boisku może być tylko jeden libero, a w wieku Hawryluka potrzeba jak najwięcej gry, dlatego ten zawodnik zostanie najprawdopodobniej wypożyczony. To oznacza, że w Zawierciu skończy się czas Australijczyka Luke’a Perry’ego.

Wiele wskazuje na to, że Popiwczaka w roli libero w Jastrzębiu zastąpi utalentowany Maksymilian Granieczny z Cuprum Stilonu Gorzów. Będzie to powrót 18-letniego siatkarza na Śląsk po dwuletniej przerwie. I ostatnia z dzisiejszych informacji jest taka, że obecny trener gorzowskiego klubu, Andrzej Kowal w przyszłym roku poprowadzi Asseco Resovię Rzeszów - będzie to jego powrót do stolicy województwa podkarpackiego po siedmiu latach.