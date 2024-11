Ekspert ostro o sędziowaniu w Ekstraklasie. "Najgorsze od afery korupcyjnej"

Arbitrzy z naszego kraju nie mają ostatnio dobrej prasy. Niemal w każdej kolejce PKO BP Ekstraklasy mamy do czynienia z kontrowersyjną decyzją sędziowską . Ostatnio głośno zrobiło się o końcówce meczu Legii Warszawa z Cracovią i możliwym rzucie karnym dla gości. Wcześniej z kolei w centrum zamieszania znalazł się Michael Ameyaw , który wymusił "jedenastkę", do czego otwarcie się przyznał. Rozjemca pojedynku Jagiellonia - Raków, Jarosław Przybył, nabrał się na jego sztuczkę i nie zweryfikował decyzji z powodu awarii VAR.

"Kwiatkowski wyjaśnił brak interwencji VAR, wskazując, że sytuacja wymagała interpretacji - w takim przypadku sędzia główny powinien osobiście obejrzeć powtórkę na monitorze. Niestety, z powodu awarii monitora było to niemożliwe, więc wstrzymano się od interwencji VAR . Z jednej strony to tłumaczenie ma sens, lecz z drugiej trudno je zrozumieć przy tak oczywistej symulacji. Czy sędziowie naprawdę nie mogli po prostu powiedzieć arbitrowi, że tę decyzję trzeba zmienić?" - pisał na łamach Sport Interia Łukasz Rogowski .

Roman Kołtoń nie wytrzymał. Dosadnie o sędziowaniu w PKO BP Ekstraklasie

Sytuacja związana z poziomem sędziowania niestety powoli wymyka się spod kontroli. Wściekli są kibice, eksperci oraz sami piłkarze. Tuż przed rozpoczęciem najbliższej kolejki Ligi Konferencji nie wytrzymał choćby Roman Kołtoń. " Jagiellonia mogła z Rakowem wygrać . Pamiętamy decyzje sędziowskie. Fatalne sędziowanie jest w Ekstraklasie w tym sezonie. Najgorsze od afery korupcyjnej. To śmiało muszę powiedzieć. Czegoś takiego, takiej liczby błędów, które się zdarzają z kolejki na kolejkę, to jest horrendum" - oznajmił w programie Polsat Futbol Cast.

Gdyby nie zamieszanie związane ze wspomnianym karnym, kto wie jak zakończyłaby się wspomniana potyczka. A tak Jagiellonia straciła cenne punkty i do prowadzącego Lecha traci obecnie cztery "oczka". Nie na PKO BP Ekstraklasie skupiają się jednak teraz białostoczanie. Mistrzów kraju czeka trudny wyjazd na starcie z Celje. "Zaczęli takie tournee, które potrwa najbliższe kilkanaście dni. Będą wracali do Białegostoku, ale nie zawsze. Na przykład teraz pomiędzy meczem z Celje a Pogonią Szczecin w ogóle nie zawitają do Białegostoku, tylko od razu polecą do Szczecina. Presja czasu jest niezwykła. Mecz w Słowenii jest w czwartek, a w Szczecinie w niedzielę. Już o 14:45" - zapowiedział ekspert Polsatu Sport.