Wstrząsający komunikat prosto ze Szwajcarii. Mistrz Polski zawieszony, kariera zagrożona

Jak grom z jasnego nieba na kibiców w środę spadła wiadomość o zawieszeniu Kacpra Gieryka . Trzykrotny mistrz Polski w kolarstwie szosowym we wrześniu rywalizował w mistrzostwach świata w Zurychu. Jak się później okazało, była to dla niego bardzo pechowa impreza.

Kacper Gieryk w tarapatach. Polski kolarz zawieszony za doping

Chociaż przy nazwisku Gieryka widnieje dopisek "zawieszenie tymczasowe", kibice prędko mogą nie zobaczyć go na trasie. Miguel Angel Lopez na dopuszczenie do rywalizacji czekał długimi miesiącami. A nawet krótki rozbrat z kolarstwem szosowym wybija najlepszych zawodników z rytmu i w dalszej konsekwencji oznacza długie miesiące "nadrabiania" do czołówki i powrotu do formy.