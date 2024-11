Najpierw Motor Lublin, teraz kolejny wielki klub. Kibice zwariowali, rekord pobity

Żużel. Polonia Bydgoszcz nową potęgą kibicowską? Motor Lublin może mieć godnego rywala

Żużel. Szymon Woźniak przemówił do kibiców: Nie zwalniajcie tempa

Zainteresowanie meczami Polonii zaczyna przypominać najwspanialsze lata w historii klubu (Polonia to 7-krotny Drużynowy Mistrz Polski) i czasy, w których bydgoską drużynę reprezentowali choćby bracia Gollobowie . Po Tomaszu, mistrzu świata z 2010 roku, najwięcej z wychowanków osiągnął Szymon Woźniak (powoli goni go junior Wiktor Przyjemski). 31-latek w mediach społecznościowych klubu przemówił do kibiców.

- Jeszcze niedawno zachęcałem Was do zakupu karnetu, bo rozpoczynała się otwarta sprzedaż. Jedyne, co mogę dzisiaj powiedzieć, to w imieniu całej drużyny "wielkie dziękuję". Już dawno temu pobiliście liczbę sprzedanych karnetów z zeszłego roku. W tym jest już sprzedanych 2500, także chcieliśmy Wam bardzo serdecznie podziękować. To, że kupiliście tyle karnetów, oznacza, że trybuna już powoli się zapełnia. Jak tylko przyjdzie wiosna, będziemy mogli się wszyscy spotkać na naszym stadionie. Trzymamy kciuki, żeby ta sprzedaż nie zwalniała i dalej szła w takim tempie - powiedział Woźniak.