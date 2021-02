NHL. Niesamowita końcówka Predators

Niesamowitym finiszem popisali się hokeiści Nashville Predators, którzy w ostatnich dwóch minutach rywalizacji z Florida Panthers zdobyli dwa gole i wyrównali na 5-5, a następnie strzelili zwycięską bramkę w dogrywce czwartkowego meczu ligi NHL.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hokej. Adrian Jaworski po meczu Polska - Węgry (2-1). Wideo INTERIA.TV

W czwartej minucie dodatkowego czasy gry (dokładnie na 60 sekund przed jego zakończeniem) o wygranej Predators przesądził Filip Forsberg. Wcześniej zanotował trafienie w 10. minucie - na 1-1. Ponadto zapisał na koncie trzy asysty.



Zespół Panthers prowadził od 88. sekundy po golu Jonathana Huberdeau, który ostatecznie skompletował pierwszego hat-tricka w karierze. Łącznie miał pięć punktów, bowiem dwa razy też asystował.



W obecności 3 698 kibiców "Pantery" prowadziły także 2-1, 3-2, 4-3 i 5-3, ale przegrały z rywalami z Nashville.



W końcówce regulaminowego czasu gry, między 58. a 60. minutą - w odstępie 67 sekund - Roman Josi i Matt Duchene doprowadzili do wyniku 5-5, a potem sprawy w swoje ręce wziął Forsberg...



W czwartek trzy bramki strzelił także Jason Spezza z Toronto Maple Leafs, a jego drużyna pokonała Vancouver Canucks 7-3. To jego ósmy hat-trick, ale pierwszy od kwietnia 2016 roku, kiedy był jeszcze zawodnikiem Dallas Stars.



Przewaga hokeistów z Toronto była ogromna, m.in. oddali zdecydowanie więcej strzałów, w pierwszej tercji 12-6, drugiej 11-8 i trzeciej 14-5, łącznie 37-19.



Aleksander Owieczkin zdobył gola numer 709. w lidze NHL i awansował na szóste miejsce na liście wszech czasów, ale Washington Capitals na wyjeździe ulegli New York Rangers 2-4. Do tej pory Rosjanin dzielił siódmą pozycję z Mike’em Gartneren, Do piątego Phila Esposito brakuje mu ośmiu trafień.



W ekipie Rangers wyróżnili się Ryan Strome - dwa gole i Artjom Panarin - trzy asysty.



Bardzo ciekawy przebieg miała końcówka meczu St. Louis Blues - Arizona Coyotes (3:4). "Kojoty“ bardzo długo wygrywały 3:0, ale przeciwnicy nie rezygnowali. W ostatnich trzech minutach hokeiści Blues zdobyli trzy gole, w tym dwa Mike Hoffman, ale i Coyotes dołożyli jeszcze jednego gola (przy stanie 3-1).



Ze względu na protokół zdrowotny dot. Covid-19 nie odbyły się spotkania: Colorado Avalanche - Minnesota Wild, New York Islanders - Buffalo Sabres, Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils.

Zdjęcie Hokeiści Nashville Predators / AFP

Reklama

giel/ cegl/