NBA. Niespodziewane porażki Jazz i Suns

W czwartek w NBA niespodziewanych porażek doznały dwie czołowe drużyny - Utah Jazz i Phoenix Suns. Koszykarze z Salt Lake City ulegli na wyjeździe Washington Wizards 122:131, a "Słońca" we własnej hali przegrały z Minnesota Timberwolves 119:123.

Jazz to obecnie wciąż najlepsza drużyna w lidze, ale ostatnio spisuje się słabiej. Na koncie ma 29 zwycięstw i 11 porażek, z których cztery doznała w marcu. Mecz w Waszyngtonie zaczęła kiepsko i po pierwszej połowie przegrywała aż 46:65. Powstałej straty goście nie byli w stanie zniwelować.

Tego dnia świetnie grały dwie gwiazdy "Czarodziejów". Bradley Beal zdobył 46 punktów, a Russell Westbrook popisał się 13. w sezonie triple-double, na które złożyło się 35 punktów, 15 zbiórek i 13 asyst.



"Musimy zacząć grać staranniej w obronie" - powiedział trener Jazz Quin Synder.



Wśród jego podopiecznych na wyróżnienie zasługują Donovan Mitchell - 42 pkt, a także Joe Ingles. 33-letni Australijczyk uzyskał 34 punkty, co jest jego rekordem kariery.



Porażka Suns to jeszcze większa niespodzianka, bo Timberwolves to najsłabsza drużyna sezonu. "Leśne Wilki" odniosły dopiero dziesiąte zwycięstwo, a na koncie mają też 31 porażek.



Po trzech kwartach Suns prowadzili różnicą ośmiu punktów i wydawało się, że kontrolują wydarzenia na parkiecie. Ostatnie 12 minut należało jednak do gości, których grę napędzali Anthony Edwards i Karl-Anthony Towns.



19-letni Edwards, wybrany jako pierwszy w ubiegłorocznym drafcie, zdobył 42 punkty, a Towns dołożył 41 pkt i 10 zbiórek.



"Brakowało nam dyscypliny w obronie i byliśmy niedokładni w ataku. Jeśli drużyna przyjeżdża do twojej hali i dwóch jej zawodników zdobywa 83 punkty, to znaczy, że po prostu nie byłeś gotowy na mecz" - ocenił trener "Słońc" Monty Williams.



Po tej porażce Suns (26-13) spadli na trzecie miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej. Na drugie awansowali koszykarze Los Angeles Lakers (28-13). Obrońcy tytułu minionej nocy pokonali we własnej hali Charlotte Hornets 116:105.



"Jeziorowców" tradycyjnie do zwycięstwa poprowadził LeBron James. Tym razem zdobył 37 punktów, przy świetnej skuteczności rzutów z gry - 14/22. Do tego dołożył osiem zbiórek i sześć asyst.



To było czwarte z rzędu zwycięstwo Lakers, którzy nadal muszą sobie radzić bez kontuzjowanego Anthony'ego Davisa.

Wyniki czwartkowych meczów NBA:

Atlanta Hawks - Oklahoma City Thunder 116:93

Los Angeles Lakers - Charlotte Hornets 116:105

New York Knicks - Orlando Magic 94:93

Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 119:123

Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans 101:93

Washington Wizards - Utah Jazz 131:122