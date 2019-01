Marcin Gortat nie zdobył nawet punktu, a jego Los Angeles Clippers przegrali na wyjeździe z Dallas Mavericks 98:106 we wtorkowym meczu ligi NBA. Zespół polskiego koszykarza w tabeli Konferencji Zachodniej zajmuje ósme miejsce.

Polski środkowy ponownie był rezerwowym. Na parkiecie łącznie przebywał tylko pięć minut i nie oddał ani jednego rzutu. W statystykach zapisał się tylko dwoma zbiórkami.

Clippers wciąż muszą sobie radzić bez kontuzjowanego Włocha Danilo Gallinariego, a na niewiele zdał się powrót do gry Lou Williamsa. 32-latek trafił tylko pięć z 16 rzutów z gry. Niemal cała drużyna miała problemy ze skutecznością, która wyniosła 36,3 proc. Tobias Harris wykorzystał zaledwie jedną z dziewięciu prób. Najwięcej punktów - 16 - zdobył Patrick Beverly.

- Oddawaliśmy wiele rzutów z bardzo dobrych pozycji, ale piłka po prostu nie wpadała do kosza. Raz na jakiś czas zdarzają się takie mecze - powiedział trener Clippers Doc Rivers.

Mavericks radzili sobie w tym elemencie znacznie lepiej (46,9 proc.). Najlepszy w ich szeregach był Harrison Barnes, który uzyskał 20 pkt. Po 17 dołożyli Słoweniec Luka Doncic i Dennis Smith Jr. DeAndre Jordan miał natomiast 13 pkt, 16 zbiórek i cztery bloki.

Koszykarze z "Miasta Aniołów" mają bilans 25 zwycięstw i 22 porażek. Kolejne spotkanie rozegrają już w środę - na wyjeździe zmierzą się z Miami Heat (22-23).



Ciekawie zapowiadała się konfrontacja dwóch czołowych drużyn Konferencji Zachodniej Oklahoma City Thunder i Portland Trail Blazers. Przez niemal cały mecz utrzymywała się niewielka przewaga gospodarzy, którzy wygrali 123:114.

Thunder do zwycięstwa poprowadzili Russell Westbrook i Paul George. Westbrook zanotował 14. w sezonie i 118. w karierze tzw. triple-double. Złożyło się na nie 29 pkt, 14 asyst i 10 zbiórek. George natomiast na swoim koncie zapisał 36 pkt, osiem zbiórek i pięć przechwytów.

- To, co najbardziej zaważyło na naszej porażce, to aż 19 strat. Były dla Thunder niczym paliwo, które pozwalało im się rozpędzić - ocenił trener Trail Blazers Terry Stotts.

Dla pokonanych 34 pkt zdobył Damian Lillard, C.J. McCollum dołożył 31, a Bośniak Jusuf Nurkic miał 22 pkt i 15 zbiórek.



Wyniki wtorkowych meczów:

Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 106:98

Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers 123:114

Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 91:118

Toronto Raptors - Sacramento Kings 120:105