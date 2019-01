Petra Vlhova w końcu pokonała Mikaela Shiffrin w slalomie. Wideo

Mikaela Shiffrin w końcu znalazła pogromczynię w slalomie. Po siedmiu wygranych z rzędu w tej konkurencji Amerykanka musiała uznać wyższość Słowaczki Petry Vlhovej w zawodach Pucharu Świata we Flachau. Shiffrin straciła do triumfatorki 0,15 s.

Trzeci rezultat uzyskała druga na półmetku Szwedka Anna Swenn Larsson, która jednak została zdyskwalifikowana po późniejszej analizie wideo. Na podium dzięki temu awansowała reprezentantka gospodarzy Katharina Liensberger, która miała 1,17 s straty do Vlhovej.