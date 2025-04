Wicemistrzyni świata niedawno pokonała raka. Teraz znów walczy z chorobą

Po kilku miesiącach narciarka alpejska zdecydowała się opowiedzieć o swojej chorobie światu. W rozmowie z portalem Siol.net ujawniła, że o nowotworze dowiedziała się ponad rok wcześniej, w grudniu 2023 roku. Pierwsze oznaki choroby zauważyła jednak w listopadzie. Wówczas wracała ona z Austrii do Słowenii, a gdy dotarła do domu, zauważyła krwawienie. I w tym przypadku szybko rozpoczęła ona leczenie, które mocno różni się od tego, które przechodziła kilka lat temu. Tym razem bowiem straciła włosy , przez co mocno zmienił się jej wygląd.

57-latka jest obecnie w trakcie leczenia, które mocno wpływa na jej codzienne życie. Mimo wszystko sportsmenka nie poddaje się. "Przechodzę chemioterapię co trzy tygodnie. Znoszę to wszystko całkiem dobrze, możesz zauważyć, że jeśli pójdę gdzieś zaraz po chemioterapii, to szybciej się męczę, ale poza tym przez większość czasu czuję się dobrze. (...) Próbuję żyć dalej, zachowywać się normalnie. W żadnym momencie nie zamknęłam się przed światem. Nie jestem osobą, która zamyka się w czterech ścianach i czeka na to, co się stanie. Zawsze próbuję znaleźć rozwiązania i iść dalej" - oznajmiła.