Narciarstwo alpejskie. Maryna Gąsienica-Daniel wróciła na stok po długiej i żmudnej rehabilitacji. Wideo

Narciarstwo alpejskie. Maryna Gąsienica-Daniel wróciła na stok po długiej i żmudnej rehabilitacji.

Maryna Gąsienica-Daniel we wrześniu 2019 roku doznała poważnej kontuzji - podczas zgrupowania w Nowej Zelandii złamała kość piszczelową. Wypadek wyłączył ją ze startów na 19 długich miesięcy. To był trudny okres w jej życiu, ale i przełomowy. Zrozumiała, po co jeździ na nartach i dokąd zmierza. Sezon 2020/21 okazuje się dla niej sceną, na której odgrywa jedną z głównych ról - nareszcie w świetle jupiterów i po raz pierwszy z tak liczną widownią.