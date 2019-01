Mikaela Shiffrin prześcignie Lindsey Vonn? Wideo

"Moim zdaniem Lindsey jest bez wątpienia największą gwiazdą amerykańskiego narciarstwa alpejskiego. Myślę, że obecnie mamy naprawdę świetną grupę zawodników, którzy mogą wygrywać, stawać na podium czy plasować się w czołowej "10". Jednym z wielkich celów jest rozwój tych sportowców, tak abyśmy mieli mocnych kandydatów do podium. Nie tylko jednego. To jest wielki cel. Nie czuję, żeby to ja niosła pochodnię, za którą podążają wszyscy. Zaczęłam dobrze sobie radzić na długo przed tym, kiedy Lindsey ogłosiła, że przechodzi na sportową emeryturę" - powiedziała Mikaela Shiffrin, która błyszczy na alpejskich trasach.



Amerykanka, która w marcu skończy 24 lata, w sobotę w Zagrzebiu odniosła 52. zwycięstwo w zawodach zaliczanych do Pucharu Świata. Rekordzistą pod tym względem jest legendarny Szwed Ingemar Stenmark, który ma na koncie 86. triumfów. Tylko cztery mniej ma Vonn. Amerykanka w najbliższy weekend wystąpi w austriackim St. Anton. 34-letnia alpejka zapowiedziała, że po tym sezonie kończy karierę bez względu na to, czy uda jej się pobić rekord Stenmarka.