Właśnie poznaliśmy zwycięzcę tak zwanego "małego finału" mistrzostw świata: mecz o 3. miejsce wygrała Chorwacja, pokonując Maroko 2:1. Chyba niewielu jest kibiców, którzy przewidzieli, że akurat te dwie drużyny dojdą w tym turnieju tak daleko. Ktoś powie: przecież Chorwaci, to finaliści poprzedniego mundialu?! To prawda, ale tym większym jest dla mnie zaskoczeniem, że drużyna z tak zaawansowanymi wiekowo zawodnikami utrzymuje tak wysoki poziom. Mówiąc o tych zaawansowanych wiekowo piłkarzach, mam na myśli zwłaszcza 37-letniego Lukę Modricia, który wciąż jest sercem, płucami i mózgiem tej ekipy. W swoim klubie - Realu Madryt - to też kluczowa postać.