FEN 39: Walka Andryszak - Thompson odwołana. WIDEO WIDEO |

Nie dojdzie do skutku walka wieczoru gali FEN 39, w której mieli zmierzyć się Oli Thompson (21-14, 13 KO, 4 SUB) i Michał Andryszak (23-10, 15 KO, 7 SUB).