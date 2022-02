UFC 271: Israel Adesanya - Robert Whittaker. ZOBACZ WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Israel Adesanya po raz drugi w karierze pokonał Roberta Whittakera. Nigeryjczyk okazał się lepszy od swojego rywala w walce wieczoru gali UFC 271.



Starcie dwójki reklamowano jako "wielki rewanż". Naturalnie, to nawiązanie do starcia z 2019 roku. Wtedy to, w pojedynku o pas Adesanya pokonał rywala, nokautując go. Od tamtej pory Nigeryjczyk trzykrotnie z powodzeniem bronił pasa, pokonując Yoela Romero, Paulo Costę i Marvina Vettoriego.