Gala freak fightowa odwołana. "Nie ma miejsca na mowę nienawiści"

Prime MMA 12 zapowiadało się na jedną z najbardziej emocjonujących gal w historii federacji. Wydarzenie przyciągnęło uwagę fanów freak fightów m.in. ze względu na ujawnioną niedawno kartę walk. W main evencie miało dojść do głośnego starcia Natana Marconia z Jackiem Murańskim . W "rozpisce" znaleźli się również tacy zawodnicy jak Adrian Cios, Paweł Jóźwiak czy Marianna Schreiber. Po blisko dwuletniej przerwie do klatki podczas gali PRIME MMA 12 miał wrócić również Robert Karaś . Mieszanka sportu, celebryckiego blichtru i medialnych kontrowersji miała zagwarantować duże zainteresowanie i frekwencję w Arenie Toruń.

Nie będzie gali PRIME MMA 12 w Toruniu. Urząd Miasta podjął ostateczną decyzję

Wszystko zmieniło się jednak w ciągu kilku dni. Miasto Toruń oficjalnie poinformowało o rozwiązaniu umowy z federacją. Jak podkreślił Adam Banaszak, prezes Toruńskiej Infrastruktury Sportowej (TIS), podstawą do zerwania kontraktu było niewypełnienie przez organizatora wszystkich warunków umowy. Nie zdradził jednak szczegółów dotyczących niedociągnięć ze strony Prime MMA. "W związku z tym, że organizator nie wypełnił wszystkich warunków umowy, dało nam to podstawę do jej rozwiązania. Gala w Arenie Toruń nie odbędzie się" - poinformował w rozmowie z Radiem PiK.