Joanna Jędrzejczyk dla Interii: Chcę w tym roku odzyskać mistrzowski pas.

- Ten miniony rok był dla mnie bardzo udany. Pomimo, że nie stoczyłam żadnej walki, to go nie zmarnowałam, skupiłam się między innymi na studiach. Mam teraz czystą głowę i silne serce, aby stoczyć w tym roku dwa pojedynki. Ten drugi mam nadzieję o odzyskanie mistrzowskiego pasa w UFC. Niebawem wylatuję na okres przygotowawczy do Stanów Zjednoczonych - mówi Interii Joanna Jędrzejczyk.