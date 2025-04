44-letni Mamed Chalidow , zawodnik urodzony w Groznym w Czeczeni, który już od 1997 roku oddaje serce Polsce, w tym sporcie na polskim podwórku "przeszedł już grę". Fantastycznie wyszkolony technicznie sportowiec zdobył w zasadzie wszystko, co realnie było dla niego do zdobycia, sięgając na udane łowy nawet dalej, niż jego najbardziej nominalna kategoria średnia.

Mamed Chalidow: Przepraszam bardzo, zobaczymy troszeczkę później

Poza wszystkimi trofeami i pasami, które same w sobie są bardzo ważne i napędzały weterana przez wszystkie lata do największych wyzwań, największą zdobyczą Chalidowa jest fakt, że rozkochał w sobie miliony Polek i Polaków . To nie kto inny, jak właśnie Mamed, wespół z Mariuszem Pudzianowskim, który po karierze strongmana dopiero uczył się tej dyscypliny, współtworzył ogromną popularność MMA w naszym kraju. Sport, który kiedyś miał łatkę dyscypliny dla chuliganów i ludzi z najgorszymi życiorysami, wszedł na salony.

Dzisiaj Chalidow, który wkroczył już w tak zaawansowany dla sportowca wiek, a bagaż jego doświadczeń to także ciężka walka z depresją , dzisiaj już nic nie musi i dlatego "gra" w ramach federacji KSW toczy się na jego warunkach. A mimo metryki, ciągle dokonuje rzeczy nieprawdopodobnych. W Gliwicach ozdobą gali był pojedynek wieczoru Bartosińskiego z Grzebykiem , którzy wszystkie złe emocje wnieśli do klatki i po sportowemu stoczyli pojedynek, o którym mówi się, że był epicki. W dodatkiem zdaniem osób, które od lat śledzą gale pod szyldem tej organizacji, to nie tylko faworyt do miana walki roku, ale także jedno z najlepszych starć w całej historii KSW.

I właśnie ten Adrian Bartosiński, który już w pierwszej rundzie zerwał biceps, a później wytrzymał morderczy dystans pięciu rund i heroicznie obronił należący do siebie pas mistrzowski w wadze półśredniej, 16 listopada przegrał z Mamedem Chalidowem . Wiek, młodość i witalność nie wystarczyły na tego wirtuoza, który gdy tylko nadarzyła się okazja, przeszedł do swojej magii i zakładając tzw. balachę zmusił oponenta do poddania.

W rozmowie z kanałem "In the cage" Chalidow bardzo mocno pochwalił Bartosińskiego, samemu używając określenia, że oto mamy gotowca do walki roku. Mniej przyjemnie, z punktu widzenia rzeszy sympatyków Mameda zrobiło się, gdy na końcu weteran, także w imieniu kibiców, został zapytany przez reporterką wspomnianego portalu o to, jakie będą jego następne ruchy. "Czy taka gala, emocjonująca, napędza cię do tego, by szybciej wejść do klatki niż zapowiadałeś?".

- Na razie nie. Naprawdę nie. Jeszcze nie czuję tego, nie jestem jeszcze głodny. Dziś poczułem, że jednak potrzebuję jeszcze czasu, bo czasami było tak, że przyjeżdżałem na galę i aż mnie nosiło. Tu może za dużo było emocji, bo zależało mi na walce Artura, na tym byłem skupiony i moce mi opadły, więc teraz nie jestem w stanie powiedzieć. Byłem skupiony też na całej karcie walk, ciekawiła mnie też walka wieczoru. Teraz nie jestem gotowy na nic, bo jestem wypruty z emocji. Przepraszam bardzo, zobaczymy troszeczkę później ~ odparł Mamed Chalidow.

Mamed Chalidow / Pawel Bejnarowicz / PressFocus / NEWSPIX.PL / Newspix

Mamed Chalidow / Sebastian Rudnicki / materiały prasowe