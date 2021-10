UFC 267. Jan Błachowicz zaśpiewał Gloverowi Teixeirze! WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

W dniu konferencji prasowej przed galą UFC 267 Glover Teixeira obchodził 42 urodziny. W związku z tym dziennikarze znajdujący się w budynku zaśpiewali mu słynne "Happy birthday to you". Po chwili dołączył do nich Jan Błachowicz.