Mamed Chalidow kontra Roberto Soldić. Hitowe spotkanie w klatce! WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Mamed Chalidow czy Roberto Soldić? 18 grudnia dojdzie do największej walki w historii KSW. Tak wyglądało ich pierwsze spotkanie po ogłoszeniu tego pojedynku.



Organizacja ogłosiła to starcie już na początku października, jednak na szczegóły musieliśmy czekać aż do sobotniej gali KSW 64. To właśnie przy okazji tego wydarzenia dowiedzieliśmy się, kiedy odbędzie się ta hitowa walka. Teraz wiemy już, że stanie się to 18 grudnia w Gliwicach.